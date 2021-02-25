احدث الأخبار

” سعود الطبية” تعلن عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات
منطقة الرياض
 “سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات
أبرز المواد
 تعليم البكيرية يقيم ورشة عمل عن الإجراءات الاحترازية في المشاريع الكشفية “نتعاون .. ما نتهاون”
منطقة القصيم
 أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 “المياه الوطنية” تدمج المنطقة الشرقية ومحافظات منطقة الرياض تحت مظلتها مطلع مارس 2021
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران
منطقة نجران
 تعليم الحدود الشمالية يعلن بدء التسجيل في مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات
منطقة الحدود الشمالية
 باحثة: التجارب السريرية للقاحات المضادة للطفرات الجديدة من كورونا ستبدأ في الصيف
أبرز المواد
 مسؤولي قطاعات جمعية الكشافة يناقشون خطة العمل المشترك والتطلعات لعام 2021
منطقة الرياض
 استمرار أزمة الشحن البحري عالمياً.. وزيادة الأسعار 5 أضعاف
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: طهران تستخدم الحوثيين ورقة ضغط لانتزاع مكاسب تتصل بالاتفاق النووي
أبرز المواد
 فيسبوك يمنع الجيش في ميانمار من استخدام منصتي فيسبوك وإنستغرام
أبرز المواد
” سعود الطبية” تعلن عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات

” سعود الطبية” تعلن عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات

منطقة الرياض
“سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات

“سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات

أبرز المواد
تعليم البكيرية يقيم ورشة عمل عن الإجراءات الاحترازية في المشاريع الكشفية “نتعاون .. ما نتهاون”

تعليم البكيرية يقيم ورشة عمل عن الإجراءات الاحترازية في المشاريع الكشفية “نتعاون .. ما نتهاون”

منطقة القصيم
أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

“المياه الوطنية” تدمج المنطقة الشرقية ومحافظات منطقة الرياض تحت مظلتها مطلع مارس 2021

“المياه الوطنية” تدمج المنطقة الشرقية ومحافظات منطقة الرياض تحت مظلتها مطلع مارس 2021
http://almnatiq.net/?p=954405
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية مواصلة برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية تحت مظلتها على مستوى المملكة في 6 قطاعات، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030 في اعادة هيكلة قطاع المياه. وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر الماضي كمرحلة أولى.

وأكدت بأنه وفقاً للجدول الزمني المقرر باستكمال دمج محافظات منطقة الرياض تحت مسمى القطاع الأوسط والمنطقة الشرقية تحت مسمى القطاع الشرقي في الأول من شهر مارس 2021م، كمرحلة ثانية من برنامج دمج القطاعات واكتمال مراحل دمج القطاعات الأخرى (الغربي والجنوبي والشمالي) بشكل تدريجي قبل نهاية العام 2021م.

ويستهدف برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والاجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.

وبيّنت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية وصولاً إلى أبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

” سعود الطبية” تعلن عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات

” سعود الطبية” تعلن عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات
“سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات

“سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات
أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*