تعليم البكيرية يقيم ورشة عمل عن الإجراءات الاحترازية في المشاريع الكشفية “نتعاون .. ما نتهاون”

البكيرية - محمد المسلم

أقام قسم النشاط الطلابي ممثلاً بالنشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة البكيرية ورشة عمل لمشرفي النشاط الطلابي وقادة العمل الكشفي في إدارة التعليم “عن بعد” تحت عنوان : الإجراءات الاحترازية في المشاريع الكشفية “نتعاون .. ما نتهاون .. بحضور رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ علي بن محمد النوشان .

وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات وبرامج المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الــ(13) لعام 1442هـ.

وتناولت الورشة التي قدمها القائد الكشفي عبدالعزيز بن حمد الدريبي مجموعة من الإجراءات والطرق المبتكرة والجديدة في تنفيذ المشاريع والبرامج الكشفية من خلال العمل على اتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لها،

كما اشتملت الورشة على عرض مشاريع وبرامج كشفية رقمية، واستخلاص أبرز النتائج المراد تحقيقها ، والتأكيد على استخدام القنوات الرقمية قدر الإمكان، كما تم خلال الورشة استعراض الطرق والأساليب المناسبة لتنفيذ هذه البرامج الكشفية وتجنب إقامتها في الأماكن المغلقة والمزدحمة، والحد من التواصل المباشر مع الآخرين قدر الإمكان.

كما أكد رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ علي بن محمد النوشان خلال الورشة على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، والتي تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتي أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية ودور الفرق الكشفية فيها في تحقيق هذه الأهداف من خلال العمل على تفعيل وتوظيف البرامج والأنشطة الكشفية واستثمارها في تحقيق أهداف التنمية البيئية والحرص على اتباع التعليمات المنظمة لها وتطبيق الإجراءات الاحترازية فيها.