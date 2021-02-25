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“سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات

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“سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات

“سريع”: إتاحة معالجة حوالات الرواتب.. وتمكين التحويل بالصرافات
http://almnatiq.net/?p=954414
المناطق - متابعات

أن نظام المدفوعات الفورية «سريع»، سيقدم خلال الفترة القادمة العديد من الخدمات غير المتوفرة حاليا، إذ سيسمح للمنشآت خلال الفترة القادمة بتحويل المبالغ المالية بشكل فوري للأفراد، إضافة إلى إتاحة تقديم خدمات التحويل الفورية عبر أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي خلال الفترة القادمة، إذ إن الخدمة تتاح حاليا فقط عبر التطبيقات الإلكترونية والإنترنت.

ووفقا للخدمات المقرر تقديمها لاحقا، معالجة حوالات الرواتب مستقبلا لتصل بشكل فوري، إضافة لتقديم خدمات مستقبلية لشركات التقنية المالية «الفتنك» للاستفادة من نظام «سريع»، ويعمل القائمون على النظام على إتاحة الحوالات بشكل فوري للبنوك المحلية الخليجية.

وتزامنا مع بدء تطبيق البرنامج يوم الأحد الماضي، كشف بعض المستفيدين من النظام أن البنوك استقطعت مبلغا يتجاوز الحد الأعلى للعملية الواحدة المقرر بريال واحد للمبالغ التي تتجاوز 500 ريال، ونصف ريال للمبالغ التي قيمتها 500 ريال فأقل، وطالب النظام من المتضررين مراجعة البنك المقدم للخدمة للاعتراض، وكشف النظام أن كافة البنوك تقدم الخدمات حاليا باستثناء بنكي «سامبا، وميم» المتوقع انضمامهما قريبا للخدمة.

يذكر أن نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى «سريع» يقدم خدماته حاليا بشكل مجاني للعملاء كمرحلة تجريبية حتى نهاية شهر مايو القادم، ولن تستقطع رسوم التحويل المقدرة بنصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال فأقل، أو ريال للمبالغ التي تتجاوز 500 ريال. وتتاح خدمة التحويلات الفورية للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال في المرحلة الحالية، أما الحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال سيتمكن المستفيد من تحويل المبالغ إليها دون الحاجة إلى إضافة مستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، بشرط موافقة العميل على تفعيل الخدمة، وتحديد الحد الخاص به لدى البنك.

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