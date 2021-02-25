” سعود الطبية” تعلن عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات

المناطق - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن تنظيمات جديدة لإجراءات الزيارات والمرافقات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت المدينة أن التنظيمات تأتي في سبيل تحقيق رغبات المرضى وذويهم؛ ولكن وفق إجراءات احترازية مشددة تضمن سلامة الجميع.

ونوهت المدينة بأنه فيما يخص جانب المريض فقد قضت الإجراءات بمنعه خروج مرضى كوفيد-19 أو المشتبه بإصابتهم من غرفهم، بالإضافة إلى من منع خروج غير المصابين من المباني الداخلية للمدينة ألا بموافقة الطبيب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على ألا تزيد عن 10-20 دقيقة يومياً .

وأشارت المدينة إلى أن السماح بزيارات تأتي وفق عدة ضوابط تتضمن: عدم وجود مرافق للمريض، أن يكون الزائر من أقارب المريض من الدرجة الأولى فقط، أن يسمح بزائر واحد يومياً، وأن تكون مدة الزيارة من 10 إلى 20 دقيقة، أن تكون نتيجة فحص كورونا كوفيد-19 سلبية لزائر خلال 72 ساعة من وقت الزيارة، تفعيل تطبيق توكلنا، تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة من لبس الكمامات ونحوها.

وفيما يتعلق بالمرافقين، شددت المدينة على أنها تخضع لضوابط تتعلق بحاجة المريض لوجود مرافق حسب توصية الطبيب وموافقة إدارة التمريض، وأن لا يكون المريض مصاباً بفيروس كورونا أو مشتبه بالاصابة بالفيروس، يسمح بمرافق واحد، مؤكدة في الوقت نفسه على منع الزيارة في حال وجود مرافق، أن تكون نتيجة فحص كورونا كوفيد-19 سلبية خلال 72 ساعة من وقت المرافقة، وتفعيل تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات .

وأضافت المدينة : كما يمنع المرافق من الخروج من المدينة الطبية ألا بموافقة إدارة التمريض على ألا تزيد فترة السماح اليومية عن ساعتين يومياً، ويسمح بتغيير المرافق بعد انتهاء وقت المرافقة المسبقة وفقا للشروط المذكورة أعلاه .

ودعت المدينة أنه في حال وجود أي استفسارات التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 على مدار 14 وطيلة أيام الأسبوع .