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“فن البيع” دورة بالغرفة التجارية الصناعية في البكيرية عن بعد

“فن البيع” دورة بالغرفة التجارية الصناعية في البكيرية عن بعد
http://almnatiq.net/?p=954425
البكيرية - محمد المسلم

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة البكيرية أمس الأول – عن بعد -، دورة بعنوان “فن البيع”، استهدفت العاملين في مجال المبيعات، وأصحاب الشركات، وأصحاب الأعمال الحرة، ومقدمي الخدمات.
وتضمنت الدورة التي أقيمت بمشاركة 800 مستفيد، التعريف بالخطوات التي يمر بها العميل أثناء الشراء ومنها: لماذا يشتري الناس, وماذا يمكنني بيعه ، ومعنى كلمة “بائع”، إلى جانب طرق صناعة الانطباع الأول الممتاز للعميل.

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