الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للتطعيم ضد “كورونا” حسب نوع اللقاح

أكدت وزارة الصحة أن مواعيد التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” محسوبة للمستفيد بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى.

جاء ذلك تعليقا من وزارة الصحة على استفسارات مغردين تساءلوا حول المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية التي تتجاوز الشهرين، إذا أجاب مركز “صحة 937” التابع لوزارة الصحة عبر حسابه في “تويتر” بقوله: “الدراسات الحديثة تفيد بأن فعالية اللقاحات تتأثر إيجاباً بزيادة المدة بين الجرعتين الأولى والثانية، وبناءً على التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة بما يتناسب مع نوع اللقاح المعطى”.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة أنه لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحين المضادين لكورونا المستجد “فايزر-بيونتيك” أو “أسترازينيكا”، وإنما سيتم توفيرهما في أغلبية المراكز المشغلة، مشددة على أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من “كوفيد-19”.وأضافت “الصحة” أنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم بعمر 18 عاما وأكبر، ويعتبر كبار السن بعمر 65 سنة وأكبر من الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح.