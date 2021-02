الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للتطعيم ضد “كورونا” حسب نوع اللقاح

This picture taken on December 17, 2020 shows Saudi Arabia's Health Minister Tawfiq al-Rabiah waiting to receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 coronavirus vaccine (Tozinameran) in the capital Riyadh, as part of a vaccination campaign by the Saudi health ministry. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)