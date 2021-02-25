منظمة الصحة العالمية: تجاوزنا السيناريو الأسوأ.. ونهاية كورونا قبل نهاية العام

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كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن العالم تجاوز السيناريو الأسوأ للوباء.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ في تصريحات صحفية: «إن بداية العام القادم 2022 ستشهد انتهاء جائحة فيروس كورونا، لقد تجاوزنا السيناريو الأسوأ للوباء، وبتنا اليوم نعرف معلومات أكثر عن الفيروس التاجي مقارنة بما كنا نعرفه مع بدء تفشيه في 2019».

وبحسب «سكاي نيوز»، بيّن المسؤول في منظمة الصحة أن الفيروس لن يختفي نهائيًا؛ ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة أو قيود كالتي فرضت في الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالطفرات الجديدة الخاصة بالفيروس، أوضح كلوغ أن «الفيروس يحاول تكييف نفسه مع الإنسان وهو أمر طبيعي»، مضيفا «إن اقتضت الحاجة سيتم تعديل اللقاحات لمواجهة السلالات الجديدة، ولن يكون هناك تطوير لها من نقطة الصفر». وفقا لما نقل موقع «112 إنترناشيونال».

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الأسبوع من 15 فبراير إلى 21 فبراير، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق. وذكرت منظمة الصحة، في النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي.

وقالت المنظمة إن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66359 حالة وفاة.

وأضافت أن انخفاض عدد الإصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية (بنسبة 19%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 9%)، وأوروبا (بنسبة 7%)، وشرق المتوسط (بنسبة 7%).

وكذلك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و6% و19% و3% على الترتيب في الفترة نفسها. وتم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 20%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.

وفي الأمريكيتين، أصيب أكثر من 1.06 مليون شخص خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورنا، وتوفي أكثر من 34 ألفًا، وفي أوروبا تم تسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة. وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، حدد الأطباء أكثر من 181 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.4 ألف شخص.