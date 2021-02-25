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أمير منطقة جازان يهنىء سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أمير منطقة جازان يهنىء سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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أمير منطقة جازان يهنىء سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أمير منطقة جازان يهنىء سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية
http://almnatiq.net/?p=954443
المناطق_فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له – رعاه الله- .

وقال سموه : يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم ، أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار لمقامكم الكريم التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح , لاسيما وأكف الجميع تلهج إلى الله جل وعلا بالدعاء بأن يمن عليكم بالشفاء العاجل.

وأكد سمو أمير منطقة جازان بأن فرحة الجميع بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد -حفظه الله ـ عظيمة وأن الجميع تغمره السعادة بمغادرة سموه الكريم من المستشفى سليمًا معافى.

وسأل سموه -المولى عزوجل- أن يمن على سمو ولي العهد بنعمة الصحة والعافية وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- .

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