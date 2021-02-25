بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام

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أعلنت صحة جازان عن بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي للحالات الحرجة CRRT التي يصعب عليها استخدام أجهزة الغسيل الكلوي التقليدي، وذلك بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام .

وأبانت أن هذا الجهاز من الأجهزة الحديثة والمتطورة، حيث تم إجراء أول حالة غسيل كلوي لمريض يعاني من غيبوبة وقصور حاد في وظائف الكلى .