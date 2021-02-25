أعلنت صحة جازان عن بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي للحالات الحرجة CRRT التي يصعب عليها استخدام أجهزة الغسيل الكلوي التقليدي، وذلك بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام .
وأبانت أن هذا الجهاز من الأجهزة الحديثة والمتطورة، حيث تم إجراء أول حالة غسيل كلوي لمريض يعاني من غيبوبة وقصور حاد في وظائف الكلى .
بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام
أعلنت صحة جازان عن بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي للحالات الحرجة CRRT التي يصعب عليها استخدام أجهزة الغسيل الكلوي التقليدي، وذلك بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام .
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