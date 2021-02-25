احدث الأخبار

استقبال الأمير بدر ابن سلطان لمدير الشؤون الصحية بجدة
أبرز المواد
 أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية على مساحة تتجاوز الـ 1,6 مليون متر مربع
منوعات
 المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام “برنت” العالمي بـ0.89%
أبرز المواد
 رئيس غرفة أبها يشيد بإطلاق سمو ولي العهد لشركة السودة للتطوير
أبرز المواد
 «مرور جدة»: ضبط قائد مركبة تجاوز السيارات من كتف الطريق
أبرز المواد
 غرفة أبها: المشروع يحقق مستهدفات رؤية 2030 ويزيد الناتج المحلي بعسير
أبرز المواد
 تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة
أبرز المواد
 بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام
أبرز المواد
 مدير عام التعليم بمنطقة حائل يدشن برنامج ” نحو تقنية اّمنة” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المذنب تفعّل الحملة التوعوية “الخوارج شرار الخلق”
أبرز المواد
 إطلاق حملة الوقوف الخاطئ. . سلوك غير حضاري بالجبيل الصناعية
أبرز المواد
استقبال الأمير بدر ابن سلطان لمدير الشؤون الصحية بجدة

استقبال الأمير بدر ابن سلطان لمدير الشؤون الصحية بجدة

أبرز المواد
أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية على مساحة تتجاوز الـ 1,6 مليون متر مربع

أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية على مساحة تتجاوز الـ 1,6 مليون متر مربع

منوعات
المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين

المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين

أبرز المواد
ارتفاع سعر خام “برنت” العالمي بـ0.89%

ارتفاع سعر خام “برنت” العالمي بـ0.89%

أبرز المواد

تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة

تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=954469
المناطق_ الرياض

كشفت مصادر، أن نظام المدفوعات الفورية «سريع»، يعتزم خلال الفترة القادمة تقديم العديد من الخدمات غير المتوفرة حالياً.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن التطبيق سوف يسمح للمنشآت خلال الفترة القادمة بتحويل المبالغ المالية بشكل فوري للأفراد، إضافة إلى إتاحة تقديم خدمات التحويل الفورية عبر أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي خلال الفترة القادمة، إذ إن الخدمة تتاح حاليا فقط عبر التطبيقات الإلكترونية والإنترنت.

وسوف تشمل الخدمات المقرر تقديمها لاحقاً، معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً لتصل بشكل فوري، إضافة لتقديم خدمات مستقبلية لشركات التقنية المالية «الفتنك» للاستفادة من نظام «سريع»، ويعمل القائمون على النظام على إتاحة الحوالات بشكل فوري للبنوك المحلية الخليجية.

روابط ذات صلة

استقبال الأمير بدر ابن سلطان لمدير الشؤون الصحية بجدة

استقبال الأمير بدر ابن سلطان لمدير الشؤون الصحية بجدة
المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين

المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين
ارتفاع سعر خام “برنت” العالمي بـ0.89%

ارتفاع سعر خام “برنت” العالمي بـ0.89%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*