احدث الأخبار

غرفة أبها: المشروع يحقق مستهدفات رؤية 2030 ويزيد الناتج المحلي بعسير
أبرز المواد
 تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة
أبرز المواد
 بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام
أبرز المواد
 مدير عام التعليم بمنطقة حائل يدشن برنامج ” نحو تقنية اّمنة” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المذنب تفعّل الحملة التوعوية “الخوارج شرار الخلق”
أبرز المواد
 إطلاق حملة الوقوف الخاطئ. . سلوك غير حضاري بالجبيل الصناعية
أبرز المواد
 وفد من جامعة الملك فيصل يطلع على ما يقدمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والتسامح والتعايش
أبرز المواد
 «العدل»: دفع مبالغ أحكام التنفيذ إلكترونياً عبر «سداد».. «الشيك» مرفوض
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنىء سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية: تجاوزنا السيناريو الأسوأ.. ونهاية كورونا قبل نهاية العام
أبرز المواد
 الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للتطعيم ضد “كورونا” حسب نوع اللقاح
أبرز المواد
 دراسة في عالم الواقع .. لقاح فايزر أثبت فاعلية في محاربة فيروس كورونا بنسبة 94%
أبرز المواد
غرفة أبها: المشروع يحقق مستهدفات رؤية 2030 ويزيد الناتج المحلي بعسير

غرفة أبها: المشروع يحقق مستهدفات رؤية 2030 ويزيد الناتج المحلي بعسير

أبرز المواد
تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة

تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة

أبرز المواد
بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام

بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام

أبرز المواد
مدير عام التعليم بمنطقة حائل يدشن برنامج ” نحو تقنية اّمنة” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

مدير عام التعليم بمنطقة حائل يدشن برنامج ” نحو تقنية اّمنة” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

أبرز المواد

غرفة أبها: المشروع يحقق مستهدفات رؤية 2030 ويزيد الناتج المحلي بعسير

غرفة أبها: المشروع يحقق مستهدفات رؤية 2030 ويزيد الناتج المحلي بعسير
http://almnatiq.net/?p=954473
المناطق_أبها

أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران على أن إطلاق سمو ولي العهد – أيده الله – لشركة السودة للتطوير يأتي  تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، حيث ستساهم الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى  يسعى المشروع إلى تقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، من خلال تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير القطاعين التجاري والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا نوعيا، ورفع جودة الخدمات المقدمة في منطقة المشروع من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية بأكثر من 20 مشروعا بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، وذلك بهدف استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030، كما تعنى الشركة بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير “أنظمة الكود العمراني”، وإزالة التلوث البصري وجذب الاستثمارات.

لافتاً إلى أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق الشركة في 24 فبراير 2021 باستثمار قدره 11 مليار ريال، يحقق تطوير البنية التحتية بعسير، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية ومراكز الجذب السياحية والترفيهية، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة، والاهتمام بالثقافة وإبراز التراث المحلي الأصيل وخلق وجهة تتمتع بجاذبية عالية على المستويين المحلي والدولي، لجذب مليوني زائر سنوياً بحلول عام 2030 بإذن الله .

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، كما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث  يعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي.

روابط ذات صلة

تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة

تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة
بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام

بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام
مدير عام التعليم بمنطقة حائل يدشن برنامج ” نحو تقنية اّمنة” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

مدير عام التعليم بمنطقة حائل يدشن برنامج ” نحو تقنية اّمنة” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*