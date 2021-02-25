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رئيس غرفة أبها يشيد بإطلاق سمو ولي العهد لشركة السودة للتطوير

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رئيس غرفة أبها يشيد بإطلاق سمو ولي العهد لشركة السودة للتطوير

رئيس غرفة أبها يشيد بإطلاق سمو ولي العهد لشركة السودة للتطوير
http://almnatiq.net/?p=954476
المناطق_أبها

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة،  شركة السودة للتطوير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

مشيراً إلى أن الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى  الاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة. مؤكداً على أن هذا المشروع العملاق، يعكس اهتمام ورؤية سمو ولي العهد – حفظه الله – بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموما.

موضحاً أن توجيهات سمو ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، حيث أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من استثماراته، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المساهمة في استثمارات ذات عوائد مجزية، تحقق مستهدفات الصندوق المتمثلة في أن يصل حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 7 تريليونات ريال في عام 2030.

واختتم الحويزي تصريحه قائلاً : هذا المشروع الوطني الضخم يسعى لاستثمار طبيعة منطقة السودة بعسير ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد عن 3000 متراً فوق سطح البحر، وعددا من المواقع الغنية بالتراث والثقافة، والتي تمنح الزوار الفرصة لاستكشاف ثقافتها الأصيلة وعمقها التاريخي، وتمكنهم من عيش تجارب متعددة من المغامرة والرياضة إلى السكينة والاستجمام.

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