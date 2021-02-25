أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية على مساحة تتجاوز الـ 1,6 مليون متر مربع

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أعلنت أمانة محافظة جدة طرح 11 فرصة استثمارية جديدة للمنافسة العامة متضمنة مزايدات لتأجير مواقع استثمارية مميزة وأكشاك على مساحة إجمالية تجاوزت الـ (1,6 مليون متر مربع).

وشملت الفرص الاستثمارية تأجير موقع لإقامة مشروع مخيمات بيئية سياحية وأنشطة ترفيهية ببلدية الجنوب على مساحة تخطت الـ 1,2 مليون متر مربع وبفترة تعاقد تمتد لـ ٧ أعوام، وكذلك تأجير موقع بمساحة 17079.60م2 لإقامة مشروع إيواء المركبات ومواقف للشاحنات وقت حظر الدخول للمدينة على طريق المدينة المنورة ببلدية ثول، بالإضافة لتأجير موقع بمساحة 17802.30م2 لإقامة مواقف شاحنات لبيع الإسمنت ببلدية أبرق الرغامة.

وتنوعت الفرص الاستثمارية الأخرى لتشمل أيضاً تأجير مسار سيارة متنقلة لبيع المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة على شارع عبد الرحمن الداخل بحي النهضة ببلدية أبحر، وتأجير قطعة أرض بمساحة 138823.64 م2 لإقامة مواقع تخزين وبيع الشعير ببلدية الجنوب، بجانب تأجير قطعة أرض بمساحة 191028.65 م2 لإقامة مواقع تخزين وبيع الشعير ببلدية الجنوب، وتأجير موقعين بمساحة 200 م2 لتأجير الدراجات الهوائية على طريق الكورنيش بحي الشاطئ في المرحلة الرابعة والخامسة بالكورنيش الشمالي.

كما أتاحت الفرص الاستثمارية تأجير أربعة مواقع لإقامة أكشاك على مساحة إجمالية تبلغ 33م2 وذلك على شارع الأمير متعب بن عبد العزيز بحي الصفا، وفي حي الرحاب ببلدية العزيزية، وعلى شارع الامير سلطان بحي السلامة، وعلى شارع الأمير نايف بجوار سوق الشاطئ بحي الزهراء.

ودعت أمانة جدة الراغبين في الحصول على الفرص الاستثمارية إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي فرص على الرابط https://furas.momra.gov.sa/ أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف.