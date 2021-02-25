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المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين

المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=954489
المناطق_ الرياض

بحث معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع معالي نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية في جمهورية تشيلي السيد رودريغو يانيز، تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والاتفاق على دعوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والمستثمرين السعوديين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في تشيلي.
 
وأكد المهندس المشيطي، خلال استقباله نائب وزير الخارجية تشيلي والوفد المرافق في مقر الوزارة، متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتشيلي، مثمناً أوجه التعاون البناء الذي تتطلع له المملكة بما يحقق مصالح الطرفين، وبالجودة والتنافسية التي تزخر بها السوق السعودية، وإمكانيات القطاع الخاص التي تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.
 
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون من الجانبين، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية لدى جمهورية تشيلي، وأبرز المنتجات الزراعية التي تتميز بها، بالإضافة إلى الترحيب برغبة الجانب التشيلي في زيادة هذه المنتجات في السوق السعودية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لقطاع التحلية السعودي والاستفادة منها.

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