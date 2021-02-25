استقبال الأمير بدر ابن سلطان لمدير الشؤون الصحية بجدة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي والذي سلّم سموه تقريراً عن أعمال مشاريع المديرية.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن التقرير الذي يحوي عدد مشاريع المديرية الصحية بجدة والبالغ عددها 79 مشروعاً منجزاً وجارٍ تنفيذه ومستقبلي ويأتي في مقدمتها إنشاء مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة بسعة 400 سرير وإنشاء وتجهيز مستشفى الليث العام بسعة 100 سرير بالإضافة إلى مشاريع تطوير بعض الأقسام والعيادات وإنشاء وتشغيل عددٍ من المراكز الصحية.

ويتضمن التقرير إحصاءات عن الخدمات الطبية التي قدمتها صحة جدة خلال العام 2020 ، حيث استقبلت أٌقسام الطوارىء أكثر من 700 ألف حالة ، وأجريت أكثر من 34 ألف عملية ، فيما راجع العيادات الخارجية قرابة 564 ألفاً ونفذت صحة جدة عبر برنامج الرعاية الصحية المنزلية قرابة 64 ألف زيارة منزلية للمرضى.