احدث الأخبار

أمانة الشرقية تغلق 30 منشأة مخالفة وترصد 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط مقهى مُخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة
أبرز المواد
 أمانة عسير تُوقع عقد صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأكثر من مليون ريال
أبرز المواد
 الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي 2020
أبرز المواد
 الأمن البيئي: ضبط أكثر من 1075 طنًا من الحطب المحلي.. واتخاذ الإجراءات بحق 23 مخالفا
أبرز المواد
 امير القصيم يدشن مشاريع تنموية بتكلفة 33 مليون ويؤكد على أن المشاريع ولله الحمد لم تتأثر بالجائحة
أبرز المواد
 القصاص من قاتل «جهاد آل زيد» بجدة.. وجه ضربة مميتة للضحية في مكان حساس
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدراء المرور بالمنطقة
أبرز المواد
 الأمير بدر ابن سلطان يستقبل مدير الشؤون الصحية بجدة
أبرز المواد
 أمانة جدة تطرح 11 فرصة استثمارية على مساحة تتجاوز الـ 1,6 مليون متر مربع
أبرز المواد
 المهندس المشيطي يبحث مع نائب وزير خارجية تشيلي الشراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام “برنت” العالمي بـ0.89%
أبرز المواد
أمانة الشرقية تغلق 30 منشأة مخالفة وترصد 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أمانة الشرقية تغلق 30 منشأة مخالفة وترصد 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أبرز المواد
أمانة عسير تضبط مقهى مُخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة

أمانة عسير تضبط مقهى مُخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة

أبرز المواد
أمانة عسير تُوقع عقد صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأكثر من مليون ريال

أمانة عسير تُوقع عقد صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأكثر من مليون ريال

أبرز المواد
الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي 2020

الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الإرشاد السياحي 2020

أبرز المواد

نائب أمير مكة يستقبل مدراء المرور بالمنطقة

نائب أمير مكة يستقبل مدراء المرور بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=954494
المناطق_مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي ومدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي.
واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء برامج وخطط مرور العاصمة المقدسة وجدة لرفع مستوى الوعي وتعزيز التوعية المرورية لدى مستخدمي الطريق إلى جانب تفعيل التعليمات والإرشادات بما يحقق السلامة المرورية.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تغلق 30 منشأة مخالفة وترصد 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أمانة الشرقية تغلق 30 منشأة مخالفة وترصد 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
أمانة عسير تضبط مقهى مُخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة

أمانة عسير تضبط مقهى مُخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة
أمانة عسير تُوقع عقد صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأكثر من مليون ريال

أمانة عسير تُوقع عقد صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأكثر من مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*