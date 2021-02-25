نائب أمير مكة يستقبل مدراء المرور بالمنطقة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي ومدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء برامج وخطط مرور العاصمة المقدسة وجدة لرفع مستوى الوعي وتعزيز التوعية المرورية لدى مستخدمي الطريق إلى جانب تفعيل التعليمات والإرشادات بما يحقق السلامة المرورية.