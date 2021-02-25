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القصاص من قاتل «جهاد آل زيد» بجدة.. وجه ضربة مميتة للضحية في مكان حساس

القصاص من قاتل «جهاد آل زيد» بجدة.. وجه ضربة مميتة للضحية في مكان حساس
http://almnatiq.net/?p=954506
المناطق_جدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس, حُكم القتل قصاصًا في أحد الجُنَاة بمحافظة جدة، وذلك بعدما أقدم المدعو، بشار حاتم أحمد علي العدني (يمني الجنسية)، على قتل، جهاد فضل عبدالله آل زيد (يمني الجنسية)، عبر ضربه على خصيتيه؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصًا.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني (بشار العدني)، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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