امير القصيم يدشن مشاريع تنموية بتكلفة 33 مليون ويؤكد على أن المشاريع ولله الحمد لم تتأثر بالجائحة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن مسيرة البناء والتنمية والتطوير مستمرة، ولم تتوقف او تتأثر بالرغم من وجود جائحة كورونا ، مشيرا سموه بأننا نشهد انجاز مشاريع تنموية رائدة نزفها للمواطنيين ، في شتى المجالات سواء مشاريع بلدية او صحية او زراعية ، منوها سموه بأن ذلك يعود – بفضل الله – ثم بالتوجيهات السديدة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وأوضح سمو امير القصيم بأن تدشين المشاريع الجديدة والجولات الميدانية، تأتي للالتقاء بالمواطنين والمسؤولين، متمنيا سموه بأن تقدم تلك المشاريع الخدمات المأمولة بإذن الله .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز قد دشن اليوم ( الأربعاء ) مشاريع 9 جديدة بمركز الدليمية ، بلغت تكلفتها أكثر من 33 مليون ريال ، وذلك بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي .

وافتتح سمو أمير القصيم المقر الجديد لبلدية الدليمية كما شهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، تخلله كلمة لرئيس مركز الدليمية زبن الجديع رحب فيها بسمو أمير القصيم ، مقدما شكره لسموه على دعمه ومتابعة للمشاريع التنموية التي تخدم المواطنين ، مستعرضا ما تحقق بمركز الدليمية من مشاريع ساهمت في دعم الجهود المبذولة لخدمة أهالي المركز .

بعد ذلك دشن سموه إلكترونيًا المشاريع البلدية الجديدة التي بلغت تكلفتها أكثر من 33 مليون ريال وتشمل مشاريع أسواق تجارية وسوق للماشية ومبنى للبلدية ومضمار للمشي وحدائق بالاضافة الى ملاعب رياضية وسوق للخضار .

كما دشن سموه – عن بُعد – مبنى الجمعية الخيرية بالدليمية الذي تبلغ تكلفته مليون وأربعمائة ألف ريال ، بالاضافة الى وضع حجر الاساس لمشروع انشاء خمس وحدات سكنية بتكلفة مليون وسبعمائة ألف، على مساحة ٥٥٠ متر مربع لكل وحدة سكنية وتنفذه جمعية البر الخيرية بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية .