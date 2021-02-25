أمانة عسير تُوقع عقد صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأكثر من مليون ريال

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمبنى الأمانة بأبها، اليوم الخميس، عقد صيانة المباني والمرافق والمنشآت بقيمة 1,274,490 ريالاً لإحدى الشركات الوطنية ومدة تنفيذ العقد 180 يومًا.

وفي ضوء ذلك، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن توقيع العقد جاء ضمن مجموعةٍ من العقود التي تخص مشاريع الأمانة على مراحل مجدولة ومعينة، موضحًا في ذات السياق أهمية أن تكون جميع المشاريع مطابقة للجودة ويكون إنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على جميع المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها، مؤكدًا أن أمانة المنطقة تسعى لتنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية بالمنطقة.

وأوضح الحميدي أن العقد الذي وُقع اليوم جاء لتنفيذ عددٍ من المشاريع التي شملت عقود مشاريع الصيانة والتشغيل والتطوير والنظافة، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى من خلال تنفيذ تلك المشاريع التي وقعت عقودها مؤخرا من قبل الأمانة مع مجموعة من الشركات على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خلال تطوير أساليب العمل وإنجاز المشروعات.