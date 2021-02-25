أمانة الشرقية تغلق 30 منشأة مخالفة وترصد 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

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أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاربعاء 25 / فبراير/ 2021م 30 منشأة مخالفة، فيما رصدت 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال 1336جولة رقابية قامت بها الأمانة، و23 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما استقبل مركز البلاغات 940 (34) بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وذلك من أجل سلامة الجميع.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.