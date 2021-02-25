كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن تطبّق نظام “الايكون” المالي

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أطلقت كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أولى البرامج التدريبية في معمل ( الايكون ) لطلابها وطالباتها من كلية إدارة الأعمال ، والذي يمثل أنموذجا لسوق الأسهم السعودي والعالمي ومعلوماتهما وأدوات التحليل وأخبار الشركات الاقتصادية وتم تطبيقه على السوق السعودي .

و ذكر عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور فيصل الحديثي بان نظام ( أيكون ) هي احد الخطوات الرائدة التي انطلقت في الجامعة لدعم المناهج التطبيقية، وبذلك تبنى قسم المالية تحت إشراف الدكتورة دينا قبوري منسقة قسم المالية للبدء في استخدام هذا النظام واعتبار الشريحة الأولى هي الشريحة الأساسية للدراسة ورصد النتائج المرجوة و لمسُت مدى تفاعل الطلبة وسعادتهم وحرصهم على التطبيق الفاعل والبحث والتقصي وهذا هو المطلوب أن تكون المادة التعليمية هدفا للتطبيق ، مثمناً توجيه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش ونظرته الشاملة لتطوير المناهج وتفعيلها وإيجاد بيئة داعمة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتعزيز البحث العلمي واستثمار مهارات الطلبة وقدراتهم أولى سعادته الاهتمام الكبير لتطبيق نظام (أيكون) في المعمل

وهو عبارة عن مجموعة من البرامج التي تقدمها (Refinitiv) للمهنيين الماليين لمراقبة وتحليل المعلومات المالية حيث يوفر الوصول البيانات السوق والأخبار والبيانات الأساسية والتحليلات وأدوات التداول في الوقت الفعلي.

وأوضح رئيس القسم الدكتور إبراهيم السدرة بان المنصة المالية (أيكون) هي من أكبر وأشهر المنصات المالية في العالم حيث يتم استخدامها من البنوك المركزية والتجارية والاستثمارية والشركات المالية و الهدف من منصة أيكون هو توفير المعلومات والأخبار المالية والاقتصادية والبيانات والتي تساعد في أتخاذ القرار المالي الأمثل المبني على المعلومات وبما أن قواعد البيانات (أيكون) يتم استخدامها في معظم البنوك السعودية والشركات الاستثمارية ، فإن توفير المنصة للطلبة في جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في كلية إدارة الأعمال سيزودهم بمهارات خاصة في مرحلة دراسة البكالوريوس في العلوم المالية و تجعلهم يتميزون ويشاركون بفعالية في القطاع المالي .

من جانبها ذكرت منسقة قسم المالية الدكتورة دينا زكي قبوري ان المناهج التعليمية مالم تكن على مرائه التطبيق في الميدان فلن تحقق البعد بالاستفادة منها، وكما نرا في جامعات المملكة ان حكومتنا الرشيدة قد جهزتها بمعامل ذات كفاءة عالية، وحين نقول معمل يعني ذلك الممارسة الفاعلة لإبراز المهارات الكامنة لدى الطلبة لتكون بينهم محاكاة بين الدراسة النظرية والواقع العملي فتتعزز بذلك الثقة بالنفس والتعليم التعاوني ومهارات الاتصال الجسدي والفكري ويقف الطالب مع نفسه ليتعرف على قدراته ويسال من حوله للإجابة على تساؤلاته التي يجهلها لما يمتلك زميله من معرفة قد تصل له بسهولة لاعتبار خصائصهم وفئتها العمرية واحدة

وأشارت الى أن اتجاه رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير ودعم القطاع المالي في المملكة وادخال المفهوم التكنلوجي في القطاع المالي والتي كان من ابرز المبادرات التي اطلقت مبادرة فنتك السعودية في نهاية ابريل ٢٠١٨ من قبل مؤسسة النقد “ساما” حيث كان من ابرز اهدافها التحول الى مركز رائد في مجال التكنلوجيا المالية، ومن هذا المنطلق يأتي دعم جهود القطاع الخاص والعام لتعزيز هذا المفهوم وتوفير الكوادر البشرية القادرة على مواكبة هذا التطور والتعامل معه بحرفيه ومهارة والتطبيق الفاعل لهذا التوجه ومنه اتت فكرة استخدام معمل الايكون في كلية إدارة الاعمال في جامعة الملك عبدالرحمن بن فيصل والذي يعتبر من اهم قواعد المعلومات الرقمية والتي يمكن الحصول من خلاله على بيانات السوق والشركات والأخبار والبيانات الاقتصادية والتحليلات وأدوات التداول لتدريب القوى البشرية لدينا من طلبة وطالبات لتحقيق هذه الرؤية وبعد التجربة الأولى لإدخال الطالبات للمعمل من خلالي في مادة Pricipal of Finance انطلقت ردود فعلهم الايجابية وتفاعلهم للتطبيق المباشر وشعورهم بالفخر وانطلاق تفكيرهم العلمي للتوجه السليم لتطبيق المادة ، كما أن تجمع الطلبه تحت سقف واحد في المعمل سيثري المناقشات والتساؤلات حول سوق المال وتطوير الإجابات لتأخذ منحنى اخر يدفعهم للبحث والتطوير. فهذه اهداف عالية السقف تحقق رؤية الجامعة والمنبثقة من رؤية ٢٠٣٠.

فيما عبّر عدد من الطالبات عن تجربتهن في المعمل من خلال التالي ..

تجربة فريدة

من جانبها ذكرت ممثلة الشعب الطالبة فاطمة الصقور بان تجربة معمل ( الايكون) فريدة من نوعها تعلمت منها كيفية استدلال بيانات الشركات العالمية والمحلية بشتى أنواعها وتطبيق ما تعلمناه نظريًا من خلال المنحنيات المالية والرسوم البيانية وأيضًا معرفة الأسعار وكيف استدل منها التغييرات التي حدثت وتقسيم الأرباح والنفقات وتصدير البيانات إلى برنامج الإكسل أو عن طريق صيغة PDF وكيفية عمل تقرير مالي عن الشركة ، كما شاركت في تنظيم وحضور و الورشة تعلمت بعض المهارات القيادية وكيفية إدارة المكان وتشكيل فرق العمل (المجموعات) لتسهيل حركة العملية وجعلها اكثر مرونة والتنسيق بين أوقات الحضور للورشة بحيث يتم الاستفادة منها بأفضل شكل.

اكتشاف عالم الأعمال

وأشارت الطالبة أثير القحطاني بان ورشة (الايكون) أتاحت لي فرصة اكتشاف الجديد في عالم التجارة والأعمال، والاطلاع على كل جديد في المالية وتوسعت مداركي أكثر من خلال التطبيق على البرنامج وارتبطت المفاهيم بذهني في التجربة الفعلية لكل ما تعلمته والذي عزز مهارة التحليل والاستنتاج والمقارنة .

مهارات متعددة

وأكدت الطالبة فاطمة الشخص بان الورشة أضافت لي مهارات عملية مسانده للمهارات النظرية التي ساهمت في إزالة المخاوف والقلق الذي كان ينتابني من عدم قدرتي على تطبيقها، وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة في تعاونها وأجابتها على جميع التساؤلات التي كانت محل حيرة لدينا وتوضيح جميع الخطوات بطريقة جاذبة لنا جعلت من هذه الورشة فقرة مميزه.

بناء أفكار ملهمة

وأوضحت الطالبة ربى الزهراني بان الورشة ساعدتنا في بناء أفكار ومفاهيم أساسية للمالية حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية بشكل عملي مما ساعدنا على كسب مهارات وخبرات جديدة وتم إعداد هذه الورشة باستخدام أفضل الوسائل والأجهزة اللازمة للورشة و خلقت أجواء من التنافس لدى المشاركين في ورش العمل .

إلمام بالأنظمة المالية .

الهام

وبيّنت الطالبة زينب ال داود باني زدت اهتماما في الجوانب المالية ونظم المعلومات بعد معرفة نظام ( Eikon ) وهي فرصة دخول ورشة العمل لأننا أصبحنا مُلمين بالأنظمة الخاصة لسوق العمل والتي ستُساعدنا للحصول على أي معلومة أو بحث طوال سنوات الدراسة.