متحدث وزارة الصحة: نشكر الله على نجاح العملية الجراحية لولي العهد

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قدم المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، الشكر لله على نجاح العملية الجراحية لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال العبدالعالي: «نحمد الله ونشكره على مغادرة سمو ولي العهد من المستشفى، بعد أن تكللت العملية الجراحية بالنجاح.. نسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية».

وكان الديوان الملكي أصدر بيانًا جاء فيه: «أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/7/1442هـ الموافق 24/2/2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض».

وتابع البيان: «وقد تكللت هذه العملية، ولله الحمد، بالنجاح. هذا وقد غادر سموه –حفظه الله– المستشفى بعد أن من الله –جل جلاله– عليه بالصحة والعافية.. حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية».