مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9194 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 79.16 نقطة ليقفل عند مستوى 9194.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات هرفي للأغذية، وعذيب للاتصالات، وعسير، والجوف، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، والسعودي الفرنسي، وكهرباء السعودية، وأسمنت الجنوب، وساسكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.24%.

فيما كانت أسهم شركات التصنيع، والإنماء، ومدينة المعرفة، وكيمانول، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وسابك، والتصنيع، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 347.88 نقطة ليقفل عند مستوى 26883.79 نقطة، وبتداولات بلغت 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1496 صفقة.