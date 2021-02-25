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أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه

أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه

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أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه

أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه
http://almnatiq.net/?p=954574
المناطق_القصيم

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد وتكللت بالنجاح ولله الحمد .

جاء ذلك خلال برقيتين رفعهما سموه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بإسمه وبالأصالة عن أهالي منطقة القصيم أعرب فيهما عن أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات للمولى عز وجل والحمد والشكر بنجاح هذه العملية, راجياً الله العلي القدير أن يمتعهما بدوام الصحة والعافية.

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وأن يمده بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين، ورفعة وعز الوطن.

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