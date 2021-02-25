نائب أمير الشرقية يرفع تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

بمناسبة خروج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- من المستشفى سالما معافى.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لسموه -يحفظه الله- بنجاح العملية الجراحية ، وخروجه سالماً معافى ولله الحمد، وقال سموه “نرفع أسمى آيات التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة شفاءه حفظه الله، والتهنئة موصولة لجميع المواطنين، ونسأل الله لسموه دوام الصحة والعافية وطول العمر”