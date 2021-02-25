احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يرفع تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية
أبرز المواد
 أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه
أبرز المواد
 أميرالشرقية يرفع برقية تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9194 نقطة
أبرز المواد
 متحدث وزارة الصحة: نشكر الله على نجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 298 مليار ريال حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة
أبرز المواد
 كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن تطبّق نظام “الايكون” المالي
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 308 ووفاة 5 حالات
أبرز المواد
 «الإسلامية»: إغلاق 12 مسجداً في 6 مناطق لثبوت 12 إصابة بـ«كورونا»
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تقوم بتنفيذ أعمال التطوير في عدد من شوارع حي المزروعية بالدمام
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تغلق 30 منشأة مخالفة وترصد 50 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط مقهى مُخالفاً لقرار المنع وتُحيله للجهات المختصة
أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يرفع تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

نائب أمير الشرقية يرفع تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

أبرز المواد
أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه

أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه

أبرز المواد
أميرالشرقية يرفع برقية تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

أميرالشرقية يرفع برقية تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9194 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9194 نقطة

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية يرفع تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

نائب أمير الشرقية يرفع تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية
http://almnatiq.net/?p=954581

بمناسبة خروج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- من المستشفى سالما معافى.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لسموه -يحفظه الله- بنجاح العملية الجراحية ، وخروجه سالماً معافى ولله الحمد، وقال سموه “نرفع أسمى آيات التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة شفاءه حفظه الله، والتهنئة موصولة لجميع المواطنين، ونسأل الله لسموه دوام الصحة والعافية وطول العمر”

روابط ذات صلة

أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه

أمير القصيم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي اجراها سموه
أميرالشرقية يرفع برقية تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

أميرالشرقية يرفع برقية تهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9194 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9194 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*