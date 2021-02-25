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تعليم القصيم يستهدف الصفوف الأولية ببرنامج “التحفيز القرائي”

تعليم القصيم يستهدف الصفوف الأولية ببرنامج “التحفيز القرائي”

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تعليم القصيم يستهدف الصفوف الأولية ببرنامج “التحفيز القرائي”

تعليم القصيم يستهدف الصفوف الأولية ببرنامج “التحفيز القرائي”
http://almnatiq.net/?p=954585
المناطق_بريدة

تعليم القصيم يستهدف الصفوف الأولية ببرنامج “التحفيز القرائي” نفذت الإدارة العامة للتعلم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة الإشراف التربوي (الصفوف الأولية-بنات) أمس، برنامج “مجتمع التعلم المهني بعنوان “التحفيز القرائي” الذي استفاد منه أكثر من 217 معلمة من معلمات الصفوف الأولية في المدارس. وذكرت رئيسة قسم الصفوف الأولية، أسماء الغيث، أن مجتمع التعلم المهني يعتبر أحد الأساليب الهامة في برامج التطوير والتنمية المهنية للمعلمة، وهو عملية تسمح بدفع الطالبات وتحريكهن من خلال دوافع معينة نحو سلوك معين بقصد تحقيق الأهداف المنشودة، التي تعمل على تسريع عمليات القراءة واستجلاب القدر الأكبر من فوائد المعرفة، والاستزادة من المعارف المعلوماتية والمهارية. وأضافت، أن مجتمع التعلم المهني تضمن مفهوم القراءة وفوائدها والتعريف بالتحفيز وآثاره النفسية وأهمية التحفيز القرائي في تحقيق النجاح والمتعة والتفوق وأساليب التحفيز القرائي لطالبات الصف الأول مع أمثلة تطبيقية، وقد بلغ عدد الحاضرات 217 معلمة صفوف أولية شاركن بمجموعة من المداخلات والمناقشات التي أثرت اللقاء.

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