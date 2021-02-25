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أكثر من ٢٥٠٠ متلقٍّ لجرعة لقاح كورونا بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

أكثر من ٢٥٠٠ متلقٍّ لجرعة لقاح كورونا بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب
http://almnatiq.net/?p=954587
المناطق_واس

قدم مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، جرعة لقاح كورونا ” كوفيد ١٩ “، لأكثر من ٢٥٠٠ مستفيد ومستفيدة، من منسوبي أفرع القوات المسلحة، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم الاثنين الماضي.
وجُهز مركز اللقاحات الذي يقع في مدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط، بـ 10 عيادات وغرفة للطوارئ ومختبر التحصين وجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.
ويقدم المركز خدماته لمنسوبي ومنسوبات وزارة الدفاع وذويهم، والعاملين بمستشفيات القوات المسلحة والعاملين في أقسام وزارة الدفاع ولديهم أحقية العلاج الطبي بجميع فئاتهم ( سعودي – غير سعودي ) ، ويمثل أحد المراكز والعيادات الـ(16) التي جهزتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية لتطعيم الفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة.

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