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الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954599
المناطق - واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية.

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