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أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

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أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
http://almnatiq.net/?p=954608
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال سموه :” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أصدق التهاني بمناسبة سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح “.

وأضاف:” لقد سعد الجميع من أبناء هذا الوطن الغالي بسلامة سمو ولي العهد، ويدعون الله عز وجل أن يديم عليكم وعلى سموه الصحة والعافية، وأسأل الله العلي القدير أن يمتعكم وسمو ولي العهد بالصحة والعافية، ويعز بكم دينه وينصركم بنصره، ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها “.

كما هنأ سمو أمير منطقة الرياض سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه، قائلًا :” يسرني أن أبعث لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أصدق التهاني بمناسبة سلامتكم وخروجكم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح “.

وأضاف:” لقد سعد الجميع من أبناء هذا الوطن الغالي بسلامتكم، ويدعون الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأسأل المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم بحفظه، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه ورخاءه “.

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