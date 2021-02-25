المناطق - الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وقال سموه: نحمد الله عز وجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، ومغادرته المستشفى بعد أن منّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.



ودعا سمو أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية.



