رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال سموه: نحمد الله عز وجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، ومغادرته المستشفى بعد أن منّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
ودعا سمو أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية.
أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
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