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‏أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لو⁧‫لي العهد‬⁩

‏أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لو⁧‫لي العهد‬⁩
http://almnatiq.net/?p=954614
المناطق - الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال سموه: نحمد الله عز وجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، ومغادرته المستشفى بعد أن منّ الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية.

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