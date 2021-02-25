رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.
أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
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