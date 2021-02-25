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أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

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أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954617
جازان - فضه عطيف:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

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