أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

جازان - فضه عطيف:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.



ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.