احدث الأخبار

أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها
أبرز المواد
 “بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة
أبرز المواد
 متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات
أبرز المواد
 أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء
أبرز المواد
 أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 ‏أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لو⁧‫لي العهد‬⁩
أبرز المواد
 تدريب 864 مرشدًا بتعليم الشرقية للوصول للأمن الصحي المدرسي
أبرز المواد
 أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية‬ يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية ومغادرة المستشفى
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 ضبط 62 طنًّا من الروبيان المجمد المخالف في الشرقية
أبرز المواد
أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أبرز المواد
النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها

النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها

أبرز المواد
“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

أبرز المواد
متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات

متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات

أبرز المواد

أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء

أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء
http://almnatiq.net/?p=954621
المناطق- تبوك- علي العميري:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى.

وقال سموه: “يسعدني أن أرفع لمقاكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت السموكم الكريم -حفظكم الله – وخروجكم من المستشفى سالماً معافى”.

وأضاف: “لقد أشاعت رؤيتكم – رعاكم الله – وأنتم تغادرون المستشفى سالما معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس الجميع مبتهلين للمولى عز وجل بأن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وتوفيقه سندا وعضد لسيدي خادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن”.

روابط ذات صلة

أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها

النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها
“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*