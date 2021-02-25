احدث الأخبار

“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة
أبرز المواد
 متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات
أبرز المواد
 أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء
أبرز المواد
 أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 ‏أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لو⁧‫لي العهد‬⁩
أبرز المواد
 تدريب 864 مرشدًا بتعليم الشرقية للوصول للأمن الصحي المدرسي
أبرز المواد
 أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية‬ يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية ومغادرة المستشفى
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 ضبط 62 طنًّا من الروبيان المجمد المخالف في الشرقية
أبرز المواد
 أكثر من ٢٥٠٠ متلقٍّ لجرعة لقاح كورونا بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب
أبرز المواد
 تعليم القصيم يستهدف الصفوف الأولية ببرنامج “التحفيز القرائي”
أبرز المواد
“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

أبرز المواد
متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات

متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات

أبرز المواد
أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء

أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء

أبرز المواد
أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أبرز المواد

“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة

“بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة
http://almnatiq.net/?p=954628
المناطق - الدمام - فهد المريخي:

حصلت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على اعتماد “ربيز” لإدارة الجودة لعام ٢٠٢١م وهو نظام بريطاني مصمم للمنظمات غير الربحية ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية “NCVO”وقد صمم النظام خصيصاً للقطاع غير الربحي بمختلف تخصصاته .

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن حصول الجمعية على هذا الاعتماد سيساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للأيتام حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى إدارة الجمعية بكفاءة وفاعلية.

وأشار الخالدي إلى أن هذا الاعتماد يعزز الرقابة وتطوير الأداء وتحديد الأولويات من خلال عملية التقييم الخارجي المستقلة، كما يهدف إلى تطوير المنظمة لزيادة دوافع العمل لدى العاملين والمتطوعين والقيادة العليا مع الاهتمام بتعزيز مبدأ التعلم لدى المنظمة من خلال التقييم كما تمنح المنظمة مزيداً من الاعتراف والمصداقية لدى المستفيدين والداعمين وأصحاب المصلحة.

وتطرق الخالدي لمميزات المعيار حيث أنه يقدم منهجاً مرناً لتحسين الجودة وهو ما يتيح للمنظمة أن تعمل وفق سياستها الخاصة ويطور من جودة الخدمات للمستفيدين وهو هدف تسعى إليه “بناء” دائما بالإضافة إلى أن المعيار يدعم التفكير الإبداعي وتمكين وجهات النظر الجديدة ، كما أنه يعزز من مبدأ التحسين المستمر ويتيح وجود أداة للتقييم الذاتي الذي يساعد على التعرف على الوضع الراهن ونقاط القوة والضعف ويدعم مبدأ الاتصال الفعال بين الموظفين والمتطوعين مع القيادة بالإضافة إلى تعزيز طريقة التحسين المستمر.

واختتم الخالدي بأن أبرز مجالات المعيار تتضمن الحوكمة والتخطيط والقيادة والإدارة والخدمة الموجهة للمستخدم وإدارة العاملين والتعليم والتطوير مع إدارة الموارد، كما تتضمن المجالات التواصل والترويج والعمل مع الآخرين للتأكيد على التعاون والمراقبة وتقييم الأثر.

يُشار إلى أن جمعية بناء تأسست عام ٢٠١٠م، وقد حققت خلال مسيرتها عشر جوائز وتقديرات إقليمية وخليجية ومحلية وكان أخرها فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لعام ٢٠٢٠ م، كما حظيت الجمعية بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام ٢٠١٦م ، إضافة إلى تكريمها ضمن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات

متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات
أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء

أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء
أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*