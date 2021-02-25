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أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
http://almnatiq.net/?p=954636

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

كما رفع سمو الأمير تركي بن هذلول التهنئة لسمو ولي العهد الأمين، بعد أن منّ الله على سموه بالشفاء وخروجه من المستشفى إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه الكريم , حامداً المولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على سمو ولي العهد – حفظه الله – بنجاح هذه العملية ، داعيا الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.

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