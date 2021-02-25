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الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

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الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954639

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال : “يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى، وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمد الله بالنجاح”.

وسأل المولى سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الصحة والسلامة، وأن يحفظهما ويديم عليهما عزه ونصره.

كما رفع سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين التهنئة إلى سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية، وقال “يسرني أن أرفع لسموكم الكريم خالص التهاني بمناسبة سلامتكم وخروجكم من المستشفى، وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمد الله بالنجاح”.

وسأل سموه الله تعالى أن يحف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية.

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