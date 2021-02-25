احدث الأخبار

أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل خلال عام
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها
أبرز المواد
 “بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة
أبرز المواد
 متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات
أبرز المواد
 أمير تبوك يهنئ ولي العهد بتماثله للشفاء
أبرز المواد
 أمير جازان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 ‏أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لو⁧‫لي العهد‬⁩
أبرز المواد
 تدريب 864 مرشدًا بتعليم الشرقية للوصول للأمن الصحي المدرسي
أبرز المواد
 أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية‬ يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية ومغادرة المستشفى
أبرز المواد
أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل خلال عام

أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل خلال عام

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أبرز المواد
أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أبرز المواد
النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها

النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها

أبرز المواد

أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل خلال عام

أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل خلال عام
http://almnatiq.net/?p=954642
المناطق - الرياض

قدم مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض خدماته الصحية المتكاملة بمجموع بلغ 703,558 خدمة طبية خلال العام الماضي 2020م.

‏وكشف تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 33,230 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 36,873 مستفيدًا، ومركز الحوادث خدماته لـ 560 مستفيداً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 311 حالة، وتم إجراء 865 عملية منها 229 من عمليات اليوم الواحد، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4,226. كما أجرى المستشفى خلال نفس الفترة 178,813 فحصًا شعاعيًّا، و448,680 فحصًا مخبريًّا.

‏ويذكر أن مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” في العام الماضي، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء

أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها

النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*