أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بتماثل ولي العهد للشفاء

المناطق - مكة المكرمة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لولي العهد.



وقال سموه: ” يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن

عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ مقامكم الكريم وسموه الكريم برعايته وعنايته”.



كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة “يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يمُّن على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ مقامكم الكريم ذخرا للبلاد والعباد وللأمتين العربية والإسلامية”.

