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أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954657
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وخروجه من المستشفى, سائلاً الله تعالى أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

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