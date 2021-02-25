احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال: شركة تطوير السودة ترجمة عملية لوصول التنمية إلى جميع المناطق
أبرز المواد
 مركز العمليات الأمنية 911 يعلن نتائج القبول برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال
أبرز المواد
 أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 وكالة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي
أبرز المواد
 أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بتماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 سفير الكويت لدى المملكة: العلاقات الكويتية السعودية نموذج مشرف للعلاقات بين الدول
أبرز المواد
 أكثر من 700 ألف خدمة طبية قدمها مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل خلال عام
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 أمير نجران يهنئ القيادة بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 النيابة توضح عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية أو العشبية قبل تسجيلها
أبرز المواد
 “بناء” تحصل على اعتماد “ربيز” البريطاني لإدارة الجودة
أبرز المواد
 متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام ومازلنا نرصد تذبذبًا مستمرًا في خارطة الإصابات
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال: شركة تطوير السودة ترجمة عملية لوصول التنمية إلى جميع المناطق

الأمير تركي بن طلال: شركة تطوير السودة ترجمة عملية لوصول التنمية إلى جميع المناطق

أبرز المواد
مركز العمليات الأمنية 911 يعلن نتائج القبول برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال

مركز العمليات الأمنية 911 يعلن نتائج القبول برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال

أبرز المواد
أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أبرز المواد
وكالة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي

وكالة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي

أبرز المواد

الأمير تركي بن طلال: شركة تطوير السودة ترجمة عملية لوصول التنمية إلى جميع المناطق

الأمير تركي بن طلال: شركة تطوير السودة ترجمة عملية لوصول التنمية إلى جميع المناطق
http://almnatiq.net/?p=954660
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باسمه وباسم أهالي المنطقة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة إطلاق شركة السودة للتطوير، التي تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية عالمية بمنطقة عسير.

وأشار سمو الأمير تركي بن طلال إلى أن إطلاق الشركة، ترجمة عملية لما ذكره سمو ولي العهد – أيده الله – بأن التنمية ستطال جميع مناطق المملكة، وذلك يعكس اهتمام الدولة وحرصها على استثمار قدرات المملكة.

وقال سموه: إن المنطقة تمتلك المقومات الأساسية والمتمثلة في الأصالة التي تتضمن العادات والفلكور والتنوع الثقافي من البحر إلى الصحراء مرورًا بالحجاز، بالإضافة إلى الطبيعة التي جعلت المنطقة جذابة طوال العام، مؤكدًا أن فرصة رجال الأعمال سانحة للإسهام في هذا التحرك مستقبلًا.

روابط ذات صلة

مركز العمليات الأمنية 911 يعلن نتائج القبول برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال

مركز العمليات الأمنية 911 يعلن نتائج القبول برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال
أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
وكالة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي

وكالة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*