الأمير تركي بن طلال: شركة تطوير السودة ترجمة عملية لوصول التنمية إلى جميع المناطق

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باسمه وباسم أهالي المنطقة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة إطلاق شركة السودة للتطوير، التي تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية عالمية بمنطقة عسير.



وأشار سمو الأمير تركي بن طلال إلى أن إطلاق الشركة، ترجمة عملية لما ذكره سمو ولي العهد – أيده الله – بأن التنمية ستطال جميع مناطق المملكة، وذلك يعكس اهتمام الدولة وحرصها على استثمار قدرات المملكة.



وقال سموه: إن المنطقة تمتلك المقومات الأساسية والمتمثلة في الأصالة التي تتضمن العادات والفلكور والتنوع الثقافي من البحر إلى الصحراء مرورًا بالحجاز، بالإضافة إلى الطبيعة التي جعلت المنطقة جذابة طوال العام، مؤكدًا أن فرصة رجال الأعمال سانحة للإسهام في هذا التحرك مستقبلًا.