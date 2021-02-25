مركز العمليات الأمنية 911 يعلن نتائج القبول برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال.



وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/.