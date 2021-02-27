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نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954684
المناطق - جازان - فضه عطيف:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد -أيده الله-.

وقال سموه: ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسمو ولي العهد باستئصال التهاب الزائدة الدودة، التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح”.

ودعا الله تعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية التي أجراها -حفظه الله -.

وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الصحة والعافية وعلى وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

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