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السديس يؤكد حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال حملة “نتعاون ما نتهاون”

السديس يؤكد حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال حملة “نتعاون ما نتهاون”
http://almnatiq.net/?p=954685
المناطق - واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس على حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية وعدم التهاون بها، تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية،
وقال معاليه خلال لقاءٍ ضمن الحملة التوعوية التي انطلقت تحت شعار “نتعاون ما نتھاون” بالمسجد الحرام الذي أقيم اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة: “سخّرت المملكة جميع الإمكانات والكوادر البشرية من مختلف القطاعات في سبيل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة”، مشيراً إلى ضرورة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين باستمرار للحد من انتشار هذه الآفة.
من جانبهما أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة الدكتور سري بن إبراهيم عسيري عن شكرهم وتقديرهم لجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدين أنها من الجهات الحكومية الأولى تفاعلاً مع الحملة بالمبادرة بتطبيقها ونشرها.

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