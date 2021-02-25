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الأمير مشعل بن ماجد يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

الأمير مشعل بن ماجد يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

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الأمير مشعل بن ماجد يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

الأمير مشعل بن ماجد يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه
http://almnatiq.net/?p=954690

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية التي أجراها – حفظه الله – .
وقال سمو محافظ جدة : ” أرفع لمقامكم الكريم خالص الدعاء بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم وتكللت ولله الحمد بالنجاح، منّ الله على سموكم بوافر الصحة والعافية وحفظكم الله ومتعكم المولى بمزيد من الصحة، ودمتم على طريق الخير والسداد والله يرعاكم ويحفظكم ” .

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