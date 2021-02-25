احدث الأخبار

الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
أبرز المواد
 الأمير مشعل بن ماجد يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 السديس يؤكد حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال حملة “نتعاون ما نتهاون”
أبرز المواد
 أمير جازان يتفقد محافظة ضمد ويلتقي بالمشايخ والأهالي
أبرز المواد
 رئيس الشورى يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال: شركة تطوير السودة ترجمة عملية لوصول التنمية إلى جميع المناطق
أبرز المواد
 مركز العمليات الأمنية 911 يعلن نتائج القبول برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال
أبرز المواد
 أمير عسير يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
أبرز المواد
 وكالة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي
أبرز المواد
 أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بتماثل ولي العهد للشفاء
أبرز المواد
 سفير الكويت لدى المملكة: العلاقات الكويتية السعودية نموذج مشرف للعلاقات بين الدول
أبرز المواد
الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

أبرز المواد
الأمير مشعل بن ماجد يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

الأمير مشعل بن ماجد يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

أبرز المواد
السديس يؤكد حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال حملة “نتعاون ما نتهاون”

السديس يؤكد حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال حملة “نتعاون ما نتهاون”

أبرز المواد

الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954693
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
كما رفع سموه خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى وهو بأتم صحة وعافية، داعياً الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من كل شر ومكروه، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم عليهما موفور الصحة والهناء وعلى بلادنا الغالية التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

نائب أمير ⁧‫جازان‬⁩ يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
السديس يؤكد حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال حملة “نتعاون ما نتهاون”

السديس يؤكد حتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال حملة “نتعاون ما نتهاون”
أمير جازان يتفقد محافظة ضمد ويلتقي بالمشايخ والأهالي

أمير جازان يتفقد محافظة ضمد ويلتقي بالمشايخ والأهالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*