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نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

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رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

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وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

أبرز المواد

القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد

القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954722
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في برقيتين عن التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.

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رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

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