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الانضباط تعاقب البلطان وعبدالغني.. وتوقف سيبا وتغرمه 200 ألف ريال

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براءة حسين عبدالغني من العنصرية

الانضباط تعاقب البلطان وعبدالغني.. وتوقف سيبا وتغرمه 200 ألف ريال

الانضباط تعاقب البلطان وعبدالغني.. وتوقف سيبا وتغرمه 200 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=954732
المناطق - الرياض

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق، يوم الخميس، عدة عقوبات ضد خالد البلطان ونادي الشباب ولاعبه سيبا، بالإضافة إلى حسين عبدالغني، وذلك في القضية التي حدثت بمباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لموقع اتحاد كرة القدم، تم حرمان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، من دخول مباريات فريقه لثلاث مواجهات، مع تغريمه 40 ألف ريال، وذلك بعد قيامه بالإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على مسؤول من الفريق المنافس وفقا لتقرير مراقب المباراة.

بينما عوقب سيبا، لاعب الشباب، بالإيقاف لمباراتين، مع غرامة تبلغ 200 ألف ريال، وذلك بعد الإدلاء بتصريح تضمن إثارة الرأي العام، على أن يدفع نادي الشباب 200 ألف ريال أيضا لحساب الاتحاد السعودي، لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام على حسابه في “تويتر”.

كما أشارت اللجنة إلى إيقاف حسين عبدالغني مسؤول النصر مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس وفقا لإفادة مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية الواردة للجنة.، وعدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

كذلك أحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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