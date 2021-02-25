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نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

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وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

أبرز المواد

نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى
http://almnatiq.net/?p=954735
المناطق - حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.

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