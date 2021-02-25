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القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد

القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

منطقة حائل
نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

نائب أمير منطقة حائل يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد وخروجه من المستشفى

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القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد

القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=954741
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما أعرب سمو أمير دولة قطر في برقية مماثلة لسمو ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.
وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه ولي العهد.
وأعرب معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.

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رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد

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