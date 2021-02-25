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العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز

العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز
http://almnatiq.net/?p=954748
المناطق - نجران

حصل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد الشيخ / عبدالرحمن بن سعد العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة وذلك من قسم السنة و علومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وقد كان عنوان الرسالة ” الأحاديث التي ذكر فيها الإمام الطبراني اختلافا في المعجم الأوسط من أول أحاديث محمد بن عبدالله الحضرمي إلى نهاية الكتاب ، جمعا و دراسة “.
وقد تلقى ( العصيمي ) بهذه المناسبة التبريكات من أصحاب السمو و المعالي و الفضيلة و الزملاء الكرام متمنين له التوفيق في حياته العلمية والعملية ،
من جهته عبر ( العصيمي ) عن شكره لكافة المهنئين سائلًا الله تعالى للجميع التوفيق لصالح القول والعمل .

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