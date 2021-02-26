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السويكت يصَّعد ضد قرارات الانضباط: “تمخض الجبل فولد فأراً”
http://almnatiq.net/?p=954755
المناطق - الرياض

أعلن صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، اتخاذه إجراءات تصعيدية ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في واقعة العنصرية تجاه سيباستياو جونيور “سيبا”؛ لاعب الشباب السعودي.

وقال السويكت في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في “تويتر” قبل قليل: ” إساءات لفظية وتجريح واتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخلياً وخارجياً ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جداً!!! تمخض الجبل فولد فأراً.. عجبي والله”. وأضاف “الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم”.

وكانت لجنة الانضباط قد برأت حسين عبدالغني من شبهة التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس.

فيما وأوقفت اللجنة خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات مع غرامة مالية 40 ألف ريال، وتغريم سيباستياو جونيور لاعب الفريق الشبابي 200 ألف ريال، وإيقافه مباراتين، وبالمبلغ ذاته، كما غرمت نادي الشباب لنشره تصريحاً تضمن إثارة للرأي العام.

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